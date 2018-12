IL TABELLINO

RIETI - La Npic vince ancora, superando la romana Asd Disabili Don Orione in un match che non è mai stato in discussione. Al PalaCordoni gli amarantocelesti conquistano la quarta vittoria consecutiva con un risultato (56-36) che mente riguardo alla reale differenza di valori vistasì in campo. La squadra reatina fin da subito ha fatto valere la sua superiorità impostando la partita sui giusti binari, piazzando un parziale di 14-0, e limitando gli avversari a realizzare soli 4 punti per tutto il primo quarto, che si è concluso sul 18 a 4.Il valore difensivo degli amarantocelesti è stato il vero ostacolo che la squadra romana non è stata in grado di superare. Il pressing alto della Npic ha costretto ad una serie di infrazioni la squadra della capitale, che per la durata di tutta la prima frazione ha avuto evidenti difficoltà a superare persino la linea di metà campo. Gli anticipi di Carlos Caicedo e di Andrea trulli e la fisicità di Davide Obino hanno permesso alla squadra allenata da Roberto Scagnoli di recuperare molti palloni nella metà campo avversaria, e di concludere facilmente in contropiede.La coppia Caicedo-Obino è stata finora la vera chiave del successo reatino. I due giocatori combinano, nella gara di sabato, 31 punti, più della metà di quelli realizzati dai reatini. Il colombiano si dimostra molto bravo a sfruttare i contropiedi, spesso iniziati proprio da lui con la riconquista di palloni a metà campo, Obino, invece, Top scorer dei nostri (19), domina la partita offensivamente, andando molto bene a rimbalzo e concludendo con percentuali altissime da sotto canestro.La distanza di punteggio tra le due squadre aumenta durante il secondo quarto, dove la Npic concede soli 6 punti, e le due squadre vanno negli spogliatoi con un parziale (36-10) che mette un punto alle aspirazioni positive della squadra della capitale. Dopo essere rientrati in campo la tendenza non cambia, e la Npic mantiene 25 punti di vantaggio, nonostante il ritmo dei reatini fosse sceso notevolmente, anche in seguito a rotazioni molto più lunghe, che permettono ai titolari di riprendere fiato. Il quarto finale della partita vede l’ingresso in campo di tutti i giocatori della panchina degli amarantocelesti, che a turno, prendono il posto dei titolari.E’ proprio questo il vero successo della giornata, come spesso ha dichiarato Roberto Scagnoli. «Far disputare alcuni minuti anche a chi nelle situazioni più difficili non gioca deve essere visto come un grande successo per l’intera società. Fa sempre piacere vedere l’entusiasmo con cui ragazzi che, non di rado sono costretti a guardare l’intera partita seduti in panchina, scendono in campo».Entusiasmo di cui l’ambiente Npic è stracolmo. La vittoria di sabato 1° dicembre permette ai reatini di mantenere il comando del girone C e dà una spinta importante al morale degli amarantocelesti che il prossimo sabato saranno impegnati nel match più importante della stagione: il primo scontro diretto con l’altra capolista del raggruppamento, La Menarini volpi rosse.: Spadoni 2, Trulli 11, Bifolchi, Gunnella, Obino 19, Jaouhari, Caicedo Montano 14, Valentini 10, Fegatilli, Petrangeli, Colapicchioni.: Dadola 3, Calò, De Santis, Panza 8, Biancolini 4, Rasa 3, Bruno 4, Ordoyo, Nwaisi 14, Grillo.Boys L’ultima Luna - Asd Crazy Ghost Battipaglia 56-42Santa Lucia Roma B - Menarini Volpi Rosse 29-65Npic Rieti e Menarini Volpi Rosse Firenze 8Boy’s L’ultima Luna 6Asd Disabili Don Orione, Polisportiva Disabile Foligno e Asd Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B e Asd Crazy Ghost Battipaglia 0