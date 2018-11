ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Npic, in vetta al girone C di serie B, si prepara ad affrontare l'Asd Disabili Don Orione reduce da una schiacciante vittoria nel derby romano contro la Santa Lucia Roma B per 64 a 37.I ragazzi allenati da Roberto scagnoli arrivano da tre vittorie consecutive e con un morale alle stelle, dopo il risultato conquistato in Molise. Il coach potrà contare sui rientri di Davide Olbino, interprete di due ottime gare a inizio campionato, e di Khalid Jaouhari. Resterà ancora indisponibile il coach Roberto Scagnoli, che si dovrà limitare ad allenare i ragazzi senza poter scendere in campo.«L’assenza di Roberto peserà sicuramente - dice il capitano Fabio Spadoni - sappiamo tutti quanto la sua struttura fisica faccia la differenza nel nostro campionato. Avere un centro del suo valore sotto canestro rende le cose più semplici sia in difesa che in attacco. Consapevoli della sua assenza abbiamo dovuto variare leggermente il nostro gioco offensivo, provando giochi nuovi in allenamento: cercheremo di sfruttare maggiormente le uscite dai blocchi per tiratori come Carlos (Caicedo) ed Andrea (Trulli)».La partita di domani, sabato 1° dicembre, al PalaCordoni (palla a due alle 15.30) è probabilmente la più impegnativa che gli amarantocelesti si trovano ad affrontare dall’inizio della stagione. «Don Orione ha un collettivo che gioca insieme da molto tempo, si conoscono bene e giocano una pallacanestro semplice ma efficace - dice il capitano degli amarantocelesti - Ma abbiamo tutte le carte in regola per fare bene e continuare la stagione nel migliore dei modi».Boys L’ultima Luna - Asd Crazy Ghost BattipagliaSanta Lucia Roma B - Menarini Volpi RossePolisportiva Disabili Foligno - Asd Fly Sport MoliseNpic Rieti 6Menarini Volpi Rosse 6Boy’s L’ultima Luna 4Asd Disabili Don Orione 2Polisportiva Disabile Foligno 2Asd Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B 0Asd Crazy Ghost Battipaglia 0