IL TABELLINO

Fly Sport Molise

Npic Rieti

ALTRI RISULTATI TERZA GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Il team allenato da Roberto Scagnoli, conquista il Palasabetta di Termoli, superando l’Asd Fly Sport Molise per 47 a 36. Quello di sabato è stato un match difficile per gli amarantocelesti che hanno dovuto fare i conti con molteplici assenze, compresa quella di Roberto Scagnoli ancora indisponibile, ma sempre presente sulla panchina per guidare i suoi. «Inaspettatamente ci siamo ritrovati a giocare in sei sabato, con assenze pesanti come quella di Olbino e di Khalid - racconta il capitano Fabio Spadoni - In una situazione del genere è necessaria una prova di grande forza mentale e fisica, ed è esattamente quello che siamo riusciti a fare. Tutti e sei abbiamo giocato al 101%, dando il massimo contributo possibile ed arrivando a fine partita davvero esausti».Il coach della Npic, dovendo fare i conti con un così alto numero di assenze, si è visto costretto a spingere al limite il minutaggio dei suoi giocatori, mantenendo Carlos Caicedo ed Andrea Trulli in campo per l’intera durata del match. Anche il capitano, come afferma lui stesso, ha avuto un minutaggio quantomeno inusuale: «Ho giocato per 36 minuti sabato. Erano almeno cinque anni che non mi capitava una cosa del genere. In uno sport come il nostro, lo sforzo fisico necessario è enorme, e a fine partita per la stanchezza a stento riuscivo a vedere la palla. Siamo molto orgogliosi della vittoria - continua Fabio - vincere è sempre bello, ma farlo in condizioni difficili come quelle che abbiamo affrontato sabato, ha un altro sapore. Sono orgoglioso dei ragazzi, tutti noi abbiamo giocato davvero bene».Gli Amarantocelesti si sono trovati in difficoltà nel primo quarto non riuscendo a prendere le distanze dalla squadra avversaria come successo nelle precedenti gare, concludendo in parità la prima frazione per 14-14. «Essendo solamente in sei, era fondamentale amministrare bene i falli, abbiamo perciò dovuto lasciare agli avversari tiri meno contestati, e dunque a più alta percentuale. Sono stati molto bravi nella fase difensiva sia Caicedo che Andrea (Trulli), capaci di pressare alto senza commettere contatti irregolari».Nel secondo quarto un’ottima prestazione dell’intera squadra ha permesso ai ragazzi allenati da Roberto Scagnoli di allungare le distanze, andando negli spogliatoi in vantaggio per 28-16. Lo scarto è stato mantenuto, anche grazie al contributo dell’esperto Gerardo Bifolchi, top scorer dei nostri con 14 punti, per l’intera durata del match, conclusosi per 47 a 36.La vittoria di Sabato conferma l’ottimo avvio di stagione della squadra reatina che rimane in vetta alla classifica insieme alla diretta concorrente per il primato del girone, la Menarini Volpi Rosse di Firenze. «Firenze è molto probabilmente la squadra che ci darà più filo da torcere -dice il capitano degli amarantocelesti- hanno un ottimo collettivo e giocano una buona pallacanestro, come dimostrato dalle vittorie contro Taranto e Don Orione. Sono comunque molto fiducioso, abbiamo tutte le potenzialità per dominare il nostro raggruppamento, e la vittoria a Termoli ne è stata una prova lampante».Don Orione sarà la prossima avversaria dei reatini che affronteranno la squadra della capitale Sabato 1 Dicembre alle 15.30 al palacordoni.: Di Massimo 12, Piccioni, DI Santo 6, Pasciullo, Ziccardi 7, De Marco, Maurizio 4, Durantini, Pavarese, Lombardi, Xheladini, Badocco 7. All. Pasciullo: Spadoni 6, Trulli 11, Bifolchi 14, Caicedo 12, Fegatilli, Petrangeli 4. All. ScagnoliASD Crazy Ghost Battipaglia-Polisportiva Disabili Foligno 31-64Menarini Volpi Rosse-Boys L’ultima Luna 58-57Asd Disabili Don Orione-Santa Lucia Roma B 64-37NPIC Rieti 6Menarini Volpi Rosse 6Boy’s L’ultima Luna 4Asd Disabili Don Orione 2Polisportiva Disabile Foligno 2Asd Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B 0Asd Crazy Ghost Battipaglia 0