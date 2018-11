© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, 17 novembre, alle 15:30 al PalaCordoni, i ragazzi della Npic disputeranno la prima partita di campionato in casa contro la Crazy Ghosts Battipaglia. La squadra campana la scorsa stagione ha disputato un ottimo campionato, concludendo il girone D al terzo posto.Sotto gli occhi degli appassionati tifosi, gli amarantocelesti, reduci dalla schiacciante vittoria ai danni della polisportiva disabili Foligno, dovranno fare i conti, con la mancanza del centro titolare Roberto Scagnoli, indisponibile per la gara di sabato.«Abbiamo giocato contro i ragazzi di Battipaglia due anni fa e la squadra è rimasta pressoché la stessa - dice il capitano della squadra Fabio Spadoni - Li conosciamo e siamo in grado di disputare un’ottima partita portando a casa la vittoria. Abbiamo una grande voglia di fare bene per colmare il vuoto lasciato dall’assenza del nostro centro titolare, che sicuramente si farà sentire, viste le grandi capacità di Roberto. Nonostante l’assenza il morale della squadra non si è abbassato, ieri ho visto un ottimo atteggiamento da parte dei ragazzi che si sono allenati molto duramente, e sono convinto che saremo protagonisti di una grande prestazione».Una grande prestazione è necessaria, senza dubbio, da parte degli amarantocelesti per continuare nel miglior modo la stagione aperta col piede giusto lo scorso sabato. «Il nostro obiettivo ogni anno è stato quello di concludere la prima parte della stagione in cima al girone - spiega Spadoni - per poi accedere alle final four. Quest’anno l'obiettivo resta lo stesso, e per raggiungerlo è fondamentale riuscire a superare prove come quella di domani».