RIETI - La nuova stagione sta per iniziare, la Npic Rieti, si riunirà con il gruppo al completo, per iniziare gli allenamenti oggi, 2 ottobre, al PalaCordoni, casa della squadra anche per gli allenamenti. Gli appassionati, tuttavia, dovranno attendere ancora un po’ per vedere il nuovo gruppo in campo, almeno fino al 10 novembre, nella trasferta di esordio in casa della Polisportiva Foligno ASD Sportinsieme, dove nella scorsa stagione i reatini avevano ottenuto una larga vittoria per 39-58.Ogni stagione non può non portare con sé alcune novità: il deus ex machina Roberto Scagnoli, già presidente, capitano e centro titolare della squadra ha deciso di fare uno sforzo ulteriore per la società, creata da lui, Fabio Spadoni e Alessandro Boccacci, assumendo anche la guida del team come nuovo allenatore. Team che potrà contare, da quest’anno, anche sulla nuova vice-presidenza di Alessandro Rossi, già fisioterapista della squadra, in seguito alle dimissioni di Francesco Pifani e, soprattutto su un nuovo preparatore atletico: Fabio Granati.Come è ben noto l’impegno di Roberto Scagnoli non si esaurisce solamente con il progetto Npic, ma punta ad allargare il mondo della pallacanestro in carrozzina ad un pubblico più vasto possibile, a sensibilizzare riguardo alla tematica più generale dello sport per disabili e a diffondere un messaggio di prevenzione per generazioni più giovani.L’impegno quest’anno sarà lo stesso, come afferma Scagnoli: «I progetti saranno sempre legati fra di loro, continueremo ad andare nelle scuole per il progetto riguardo la prevenzione degli incidenti stradali, spesso causa di disabilità, che andrà di pari passo con quello sportivo che vedrà l’inserimento di nuove persone e giocatori della nostra città, come Nicoló Figorilli che, posso dire con estremo piacere, da quest’anno si unirà al nostro gruppo».Gruppo che la scorsa stagione, vincitore del proprio girone, aveva colto in pieno l’obiettivo prefissato, centrare il terzo posto generale, confermandosi ancora una volta una delle migliori squadre della serie B. «Sarà difficile confermare il risultato dello scorso anno - risponde Scagnoli, quando gli viene chiesto un pronostico sulla stagione a venire - ma ce la metteremo tutta, anche perché chi mi conosce sa che sono abituato a partecipare se non per vincere».