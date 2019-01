IL TABELLINO

Npic

Boys Ultima Luna

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Npic, sabato 12 gennaio, costringe la Boys Ultima Luna di Montescaglioso alla stessa sorte di tutte le squadre che si sono trovate, finora, davanti alla corazzata amarantoceleste: una sconfitta.Nonostante l’esiguo numero di allenamenti dei reatini durante la sosta, il team della città in provincia di Matera, deve arrendersi, per 51 a 43, alla superiorità degli amarantocelesti che hanno controllato la gara, seppur con uno scarto minimo, fin dall’inizio.«Quella di sabato è stata una gara non semplice per noi - afferma l’allenatore Roberto Scagnoli - Il match è stato molto falloso. Loro hanno concluso la partita con 5 falli antisportivi e con un espulsione, conseguenze della grande fisicità che fin da subito hanno messo in campo. In un primo momento questo atteggiamento ci ha un po' spiazzati contribuendo sicuramente ad abbassare le nostre percentuali realizzative che sabato sono state decisamente più basse rispetto alla media stagionale».I ragazzi della Npic, nonostante non fossero abituati ad una fisicità come quella della squadra lucana, sono stati molto bravi nel gestire la pressione.Non hanno perso la testa, e fin dal principio hanno indirizzato la gara sui binari giusti, concludendo il primo quarto avanti di tre lunghezze, 11-8, grazie al solito contributo della coppia Obino - Caicedo.Nel secondo quarto hanno allungato, raddoppiando il vantaggio, e all’intervallo il tabellone recitava 23 locali - 17 ospiti.Nello sviluppo della gara, gli amarantocelesti hanno mantenuto il vantaggio nonostante si siano trovati a dover gestire una complicata questione falli. La calma è stata fondamentale. Molti dei reatini, si sono trovati a dover giocare appesantiti, fin dalla prima frazione della gara, da tre o quattro sanzioni ed in situazioni come queste è facile perdere la concentrazione, auto escludendosi dalla gara, oppure innervosirsi, commettendo il fallo da “out”.«Sono stati tutti bravissimi ad amministrare i problemi nati dall’alto numero di falli commessi, rimanendo concentrati grazie al supporto dei compagni dalla panchina, il cui valore troppo spesso viene sottovalutato - dice l’allenatore - Siamo molto contenti del girone di andata, i cui risultati ci danno un’ottima base per chiudere il raggruppamento al primo posto, e dunque, per garantirci la migliore seconda parte del campionato possibile. E’ importante, però, non avere defaillance nel girone di ritorno; quindi testa bassa e lavorare, per continuare a vincere».: Spadoni 2, Trulli 6, Bifolchi, Gunnella, Obino 15, Jaouhari, Caicedo M. 12, Valentini 14, Fegatilli 2, Petrangeli: Latagliata 2, Eletto 2, Gallipoli, Stella 7, Ciaglia 8, Donvito, Cataldo, Salvatore 24Menarini Volpi Rosse 84 - ASD Crazy Ghost Battipaglia 27ASD Disabili Don Orione 55 - ASD Fly Sport Molise 25Santa Lucia Roma 33 - Polisportiva Disabile Foligno 48Npic Rieti 14Menarini Volpi Rosse 12Boy’s L’ultima Luna 10Polisportiva Disabili Foligno 6ASD Disabili Don Orione 6ASD Crazy Ghost Battipaglia 4ASD Fly Sport Molise 2Santa Lucia Roma B 0