di Luigi Ricci

RIETI - Da oltre quaranta anni Francesco Marchetti, detto "Chicco", non tornava a Rieti. A molti il nome dirà poco, ma si tratta del pivot della salita della Sebastiani Brina dalla serie C alla serie A dal 1971 al 1973.A incontrarlo domenica mattina in piazza del Comune l'ex compagno di squadra Luigi Simeoni, in arte "Giggi Ferro", Giuliano Colarieti e Giancarlo Passi per l'inevitabile fiume di ricordi e aneddoti.Marchetti, che lasciato il basket a metà anni '70 ha lavorato come manager in medio oriente e ora vive in Australia, è venuto a Rieti per uno deu suoi periodici viaggi im ltalia. «Rieti è sempre bella. Tranquilla. Non è cambiata molto dai miei tempi». E che tempi. «Ho vissuto il boom del basket. Le due promozioni. Lo spareggio di Pesaro. Il passaggio dal palazzetto a Piazzale Leoni, al PalaEur, al Palaloniano. La prima Coppa Korac persa in semifinale col Barcellona. Ho giocato vicino a campioni come Lombardi, Vittori, Gennari, Lauriski, Vendemini, Cerioni, Masini. Visto crescere Sanesi e Zampolini. Ho tanti amici qui. Bellissimo».Tra le soddisfazioni «la promozione in A ai danni della Stella Azzurra. Valerio Bianchini aveva rinunciato a me, Salvatori, Napoleoni, Berrè, Altobelli. Venimmo tutti qua a Rieti e con Lombardi, Bergonzoni e il grande Gigi Simeoni salimmo in A al primo colpo».Alto solo 1.98, Marchetti era un duro, un combattente nato. Il suo ruolo ideale sarebbe stato quello di ala forte, o di 4, come si dice oggi. Buona tecnica, mano educata, pieno di spigoli appuntiti sui blocchi e al tagliafuori. Meglio non sbatterci contro. Una sorta di Mason Rocca dei giorni nostri. In serie B viaggiò a 14 punti di media. In serie A entrava in campo per il cambio a Vendemini o a Masini, difendere con grande energia. Nel 1975 un infortunio a un ginocchio ne chiuse la carriera.