Utilizzo del PalaSojourner, Calisse: «Trovato l'accordo tra Npc e Real Sebastiani»

RIETI - Il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, in merito alla questione PalaSojourner, dichiara: «Dopo anni di veleni, attacchi reciproci e divisioni delle due squadre del basket che portano i colori amarantocelesti, oggi, a seguito di un lavoro portato avanti in silenzio e con sacrificio le due squadre hanno raggiunto un accordo. In particolare il mio ringraziamento, per la disponibilità all'ascolto e alla voglia di cambiare, va ai due presidenti, Giuseppe Cattani e Roberto Pietropaoli che con la Provincia si onore adoperati per raggiungere un piano di lavoro su spazi e tariffe del Palazzo. È una giornata storica per Rieti e per il basket cittadino».