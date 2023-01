L'U17 Eccellenza della Npc Foresta centra il sesto successo. Di Fazi: «Avanti così»

RIETI - Sesto successo per l’U17 Eccellenza della Npc-Foresta Rieti in campionato e primi due punti del 2023. Ieri i ragazzi allenati da coach Claudio Di Fazi hanno battuto al PalaSojourner i pari età della Smg Latina per 68-57 (parziali: 16-10; 13-15: 19-10; 20-22) nella terza giornata di ritorno. Partita equilibrata ma con i reatini che già nel primo periodo si portano avanti (16-10). Importante lo strappo del terzo quarto che permette agli amaranto celesti di andare in doppia cifra di vantaggio e amministrare al meglio nell’ultima frazione di gioco. Ben quattro i ragazzi della Npc in doppia cifra con Feliciangeli top scorer (23 punti). La Npc Sporthub – Foresta sarà impegnata domenica 15 nella trasferta contro la Stella Azzurra Viterbo (palla a due al PalaMalè alle 15).

Le dichiarazioni

Questo il commento di un felice Claudio Di Fazi dopo la buona prestazione dei suoi: “Bravi i ragazzi che hanno disputato un’ottima prova contro un avversario comunque di livello. Prosegue il nostro processo di crescita”.

Tabellino

Npc Sporthub Foresta Rieti – Smg Latina 68-57

Npc Sporthub Foresta Rieti: Reginaldi 13, Feliciangeli 23, Battisti, Malual 16, Margarita 11, Enei, Banti, Roversi 5, Campogiani, Luise, Paci. All. Di Fazi.