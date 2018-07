di Raffaella Di Claudio

RIETI - Ciao Basilicata, ciao. Il centrodestra reatino chiude definitamente i rapporti con «il fu» enfant prodige Davide Basilicata. All’elezione del cda di Acqua pubblica sabina, Basilicata ha scelto di sostenere Paolo Massarini, candidato del centrosinistra poi risultato non eletto. E il gesto è stato letto come un autentico tradimento dal mondo delle destre reatine. Basilicata resta così in mezzo a un guado. In cerca di una nuova casa politica dove ripararsi, mentre le poltrone che contano, dall’Asi...