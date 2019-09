IL SECONDO TEMPO

IL PRIMO TEMPO

GOL RIETI: 1-0

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

RIeti

Bari

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Aria di grande calcio allo Scopigno. Il Rieti ospita il Bari nella terza giornata di campionato. Amarantocelesti ancora a secco, con quattro ko in altrettante gare ufficiali. Il Bari arriva dal pesante ko interno contro la Viterbese e con grande voglia di riscatto.8'- Doppio cambio per il Bari. Fuori Costa, dentro Corsinelli, dentro anche D'Ursi al posto di Simeri7'- Sul calcio di punizione ci prova direttamente Zampa, pallone alto di poco6'- Bella ripartenza del Rieti sull'asse Beleck-Guibre. L'esterno vola e viene steso al limite da Di Cesare, che si becca il giallo4'- Calcio di punizione sulla trequarti centrale per il Rieti, Tirelli prova la conclusione in porta bloccata agevolmente da Frattali3'- Primo ammonito anche per il Bari: si tratta di Terrani che ferma la ripartenza di Tirelli2'- Primo corner della ripresa in favore del Bari, che sta provando subito a spingere1'- Inizia il secondo tempo allo Scopigno. Nessun cambio per i due tecnici, si riparte dall'1-0 per il Rieti, che toccherà il primo pallone della ripresa.46'- Si chiude il primo tempo dello Scopigno, Rieti in vantaggio 1-0. Decide Marcheggiani dal dischetto. Primo gol in campionato per il bomber amarantoceleste42'- Il Bari non riesce a reagire, Rieti ordinatissimo in campo, fino ad ora ottimo esordio per Zampa34'-. Marcheggiani è glaciale dal dischetto, spiazza Frattali. Nell'esultanza Tirelli mostra al pubblico la maglia di Marchi, infortunato33'- Calcio di rigore per il Rieti. Azione che si sviluppa sulla sinistra, Guiebre dentro per Tirelli che viene strattonato da Sabbione.29'- Secondo corner per il Rieti, ancora guadagnato da Guiebre, che spinge con continuità a sinistra26'- Azione ben sviluppata dal Bari, orchestrata da Antenucci, si libera per la conclusione Sabbione, pallone debole che si spegne fuori22'- Primo corner del Rieti, se lo guadagna Giuebre sulla sinistra. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Gigli prova la girata al volo, chiude la difesa del Bari15'- Gol annullato al Bari. Errore in disimpegno del Rieti, Antenucci lanciato in profondità insacca, ma era in fuorigioco13'- Primo cartellino giallo del match. Ammonito Zanchi per gioco scorretto, intervento a gamba tesa su un avversario12'- Prova a rispondere il Rieti. Bel pallone in area di Zanchi per Beleck, l'attaccante però viene chiuso dalla difesa dopo il controllo in area di rigore7'- Prima chance per il Bari che infila centralmente il Rieti. Simeri prova la conclusione, che è debole e centrale. Blocca Pegorin1'- Iniziata la gara allo Scopigno, Rieti in completo nero, Bari in maglia bianca con finiture rosseConfermate le anticipazioni della vigilia: per il Rieti in campo tutti i nuovi arrivati. Mariani si affida al 3-5-2, con Zampa, Palma e Tirelli a centrocampo, Beleck davanti insieme a Marcheggiani. Bari che invece, dalle prime indicazioni, potrebbe optare per un 3-4-1-2, con coppia d'attacco formata da Antenucci e Simeri.: Pegorin, Zanchi, Aquilanti, Gigli, Palma, Zampa, Tirelli, Guiebre, Esposito, Beleck, Marcheggiani. All. Mariani: Frattali, Perrotta, Costa, Di Cesare, Hamlili, Sabbione, Kupisz, Bianco, Terrani, Antenucci, Simeri. All. Cornacchini: Perenzoni di Rovereto