RIETI - La vigilia di una sfida affascinante, di quelle che solo il calcio può regalare. Alberto Mariani in conferenza presenta la sfida di domani alle 15 contro il Bari allo Scopigno: «Affrontiamo una squadra ferita - dice il tecnico in conferenza-, un passaggio a vuoto ci può stare, vediamo le reazione che avranno domani. Avrei preferito non avessero perso contro la Viterbese, troveremo una squadra che verrà a fare la partita, il ko contro la Viterbese li compatterà. Noi però vogliamo fare risultato, siamo stanchi di fare buone prestazioni, ora vogliamo i punti. Quello che mi pesa è non aver regalato una gioia ai tifosi, alla città, alla società, è solo questo il peso che mi porto dentro».L'ultimo giorno di mercato ha portato tre nuovi acquisti: «Vederli in campo domani? Si, ci sono buone possibilità. Non amo fare molta pretattica, ma penso che ci possano dare una mano dall'inizio. Sappiamo che possono essere un po' indietro, ma i test in settimana sono stati positivi».Preoccupano le condizioni di Marchi: «Credo che lo perderemo per un po', non abbiamo ancora la diagnosi precisa, dovrà sottoporsi ad altro esami. È un dispiacere enorme, oltre che per il giocatore per la straordinaria persona che ho trovato. Domani giocheremo una grande partita anche per lui».Poi una battuta sui tifosi: «Volevo ringraziarli per essere venuti a Picerno, non ho avuto modo di salutarli dopo la gara, ma eravamo preoccupati per Marchi. Ho sentito dire che mi hanno dato fastidio i cori per Capuano, non è assolutamente vero. Anzi, mi fanno piacere, significa che la gente di Rieti sa essere riconoscente, quindi lavorerò affinché questi cori siano dedicati anche a me, significa che anche io avrò lasciato un segno importante».Chiosa sui numeri fino ad ora: «Inutile negarlo, nel calcio contano solo i numeri, abbiamo preso troppi gol, dobbiamo migliorare su alcune situazioni, ma il modulo non conta. Difesa a tre domani? Si, giocheremo a tre, noi siamo molto bravi nelle ripartenze dopo il recupero del pallone. Appello per il pubblico? La gente di Rieti non ne ha bisogno, ma avete il supporto del pubblico ci darà stimoli in più».Il Football Club Rieti comunica che, a causa di problemi relativi alla rete internet, nel pomeriggio di oggi non sarà possibile acquistare i ticket presso i locali dello stadio. La vendita dei biglietti sarà possibile presso l'agenzia "fortitudo" sita a piazza Tevere in via Aniene 3c - 3d. La vendita dei biglietti sarà aperta dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Qualunque variazione sarà comunicata sul sitto www.rieticalcio.it o sulla pagina facebook.