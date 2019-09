PASSATO GLORIOSO

MERCATO FARAONICO

CORNACCHINI CON DUE DUBBI

PRECEDENTE FAVOREVOLE

LA CARICA DEI MILLE

RIETI - Domenica 8 settembre, allo Scopigno (ore 15) si scriverà un'altra pagina di storia che riguarda il calcio reatino. E il motivo è semplice: in 83 anni di esistenza, il Rieti non ha mai incrociato le armi del Bari o, se preferite, della Bari come la intendono nel capoluogo pugliese, fondata la prima volta nel 1908, prima di subire sparizioni, fallimenti e rifondazioni che non ne hanno mai scalfito, però, il blasone, la storia e il fascino di una delle piazze calcistiche meridionali più calde ed accoglienti.Certo, quello che si presenterà domani a Rieti non sarà la Bari del duo Cassano-Enynnaya, che il 18 dicembre '99 affondò l'Inter di Lippi, Vieri e Baggio al San Nicola (2-1), non sarà la Bari di Igor Protti capocannoniere per due stagioni di fila, che coi suoi "trenini" post-gol lanciò la moda dell'esultanza fuori dal comune, ma resta pur sempre una società pronta a riprendersi al più presto la scena nel palcoscenico calcistico nazionale. E con un'azienda come la Filmauro alle spalle e la famiglia De Laurentiis al timone, la sensazione è che per la formazione biancorossa tornare nella massima serie sembra poter essere semplicemente questione di tempo.Lo testimonia l'acquisto di un attaccante come Mirko Antenucci, protagonista lo scorso anno a Ferrara (insieme al reatino Bonifazi, ndr) di una stagione al di sopra delle righe, che ha permesso alla Spal di centrare la salvezza con largo anticipo rispetto alla tabella marcia. Il suo approdo a Bari, insieme a quello di Folorunsho, Schiavone, Sabbione e Cascione, fa del club biancorosso la squadra da battere del girone C, nonostante la concorrenza serrata di piazze come Catania, Catanzaro, Terni, Teramo, Reggio Calabria e Caserta.Domani allo Scopigno il tecnico Cornacchini dovrà fare a meno di Folorunsho a centrocampo, ma in compenso recupera sia Sabbione, che Cascione, entrambi rientrati in gruppo dopo un paio di sedute d'alleamento svolte a ritmo ridotto. Tatticamente sarà ancora 4-3-3, lo stesso modulo adottato domenica scorsa nell'amaro esordio stagionale al San Nicola contro la Viterbese che ha sorriso ai laziali (3-1). In porta la conferma di Frattali, difesa affidata a Di Cesare e Sabbione, con Kupisz a destra e Costa a sinistra. Centrocampo guidato da Hamlill, con Schiavone e Scavone mezz'ali. Tridente pesante con Antenucci, Terrani e Neglia.Se Rieti-Bari rappresenta una primizia per il calcio nazionale, non si può dire la stessa cosa per i due tecnici, Mariani e Cornacchini. C'è un precedente, infatti, che risale alla stagione 2012/2013 in serie D: l'attuale allenatore del Rieti guidava il Città di Marino, mentre Cornacchini guidava la Civitanovese e il 17 marzo 2013 in un drammatico scontro-salvezza, la formazione laziale s'impose 2-1 scatenando la contestazione dei tifosi marchigiani.Ma tornando a Rieti-Bari di domani, la prevendita pre-gara continua spedita: dal capoluogo pugliese sono previsti non meno di 1000 supporters, nonostante i biglietti venduti finora nelle ricevitorie della città sono stati 600. Tanti verranno a Rieti provenienti da Roma, da L'Aquila e da altre zone del centro Italia e proprio questo aspetto non consente di quantificare in maniera dettagliata la cifra esatta.