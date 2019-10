© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questo l’elenco delle vie del comune di Rieti che saranno interessate, nel mese di ottobre, dall’avvio dei lavori per la banda ultra larga: Largo Alfani, Largo dei Bersaglieri, Piazza dei Pozzi, Piazza Mazzini, Piazza Marconi, Piazza Oberdan, Piazza Vittori, Piazza Vittorio Emanuele II, via Alemani, via Antrodoco, via Cintia, via dei Pozzi, via del Seminario, via del Terminillo, via della Ripresa, via delle Stelle, via dell'Ospizio Cerroni, via di Mezzo, via Petrini, via Fiamignano, via Garibaldi, via Garibaldi, via Potenziani, via Di Gaio, via Nuova, via Pennina, via Pescheria, via Pescorocchiano, via Petrella Salto, via Roma, via Salaria, via Salaria per L'Aquila, via San Benedetto, via San Donato, via San Liberatore, via San Mauro, via Santa Scolastica, via Sant'Agnese, via Sant'Eusanio, via Severi, via Terenzio Varrone, via Torontone, via Torrione, via Valle Oracola, viale Maraini, viale Canali, viale Morroni, vicolo del Cantaro, vicolo Bressi, vicolo Picuti, vicolo Santo Spirito, vicolo Sisti, vicolo Tosti.