RIETI - La Banda Musicale Città di Rieti compie 30 anni e sabato 23 novembre festeggia là dove tutto cominciò: la parrocchia di Regina Pacis, all’epoca retta dall’indimenticato don Luigi Bardotti. Fu il sacerdote piemontese, carissimo ai reatini, insieme al maestro Giuseppe Li Puma, altro reatino d’adozione che ha lasciato un ricordo indelebile in città, che nel settembre del 1989 rimise in piedi la banda musicale di Rieti che avrebbe fatto la sua prima esibizione pubblica nell’aprile del 1990 al Circolo di Lettura.Cominciò così un’esperienza musicale e umana che ha coinvolto decine di persone, giovani e meno giovani, professionisti e semplici appassionati, uniti dal piacere di suonare insieme portando il nome di Rieti nelle piazze di tutta Italia. Ora è il maestro Giancarlo Cecca a dirigere un organico di 45 elementi, sia in formazione bandistica che da concerto, senza dimenticare l’apporto di energia e di freschezza della Young Music Band.Sabato 23 novembre, nella ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica, la banda si esibirà a Regina Pacis, prima, durante e dopo la messa delle 18 celebrata da don Ferdinando Tiburzi. La festa continuerà in serata nella sala prove di Quattro Strade, con amici e familiari.