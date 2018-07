CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Scaltri faccendieri, capaci di sottrarre ingenti somme dalle casse della società di cui avrebbero dovuto tutelare gli interessi, falsificando libri e scritture contabili, o inflessibili professionisti, pagati caro solo per i tanti servizi resi? Domanda legittima e che troverà oggi una prima risposta di fronte al giudice per l’udienza preliminare, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura della Repubblica di Rieti nei confronti di cinque imputati, accusati di concorso in bancarotta...