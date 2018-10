Ultimo aggiornamento: 12:55

RIETI - Un furgone per il trasporto dei materiali, operai al lavoro e, al primo colpo d'occhio, l'insegna esterna, luminosa del gruppo Intesa San Paolo che non c'è più. A Rieti, in piazza Vittorio Emanuele sono cominciati i lavori di sgombero della storica filiale bancaria dopo la decisione, da parte dei vertici del gruppo bancario nazionale, di trasferire tutte le attività della sede del centro storico all'interno della filiale di Porta D'Arce, che in questi giorni ha visto così incrementare notevolmente la propria attività legata all'erogazione dei servizi bancari offerti da Intesa San Paolo.Una decisione già assunta da tempo, quella di chiudere la sede di piazza Vittorio Emanuele, che rientra nel piano di razionalizzazione messo in atto da Intesa San Paolo. Gli uffici di Palazzo Dosi - di proprietà della Fondazione Varrone, alla quale andava l'affitto annuo pagato dal gruppo bancario - resteranno così al momento vuoti, in attesa che la Sabina Universitas allarghi i suoi spazi, destinando gli uffici dell'ormai ex filiale alle nuove attività messe in cantiere dal Polo universitario.Svanisce così un'altra immagine simbolo della storia cittadina che comincio' alla fine degli anni '70, quando in piazza Vittorio Emanuele fu installata la sede della Cassa di Risparmio di Rieti. Pochi anni dopo, nel 1984, la filiale fu persino vittima di una rapina, quando un gruppo di banditi attese il rientro pomeridiano di impiegati e direttore di banca, sequestrando l'intero personale della filiale e fuggendo dopo aver messo a segno un colpo di diversi milioni di lire. Un caso rimasto insoluto: i responsabili, infatti, non furono mai individuati.