RIETI - Chiusura il 24 settembre della filiale della Banca Intesa Sanpaolo in piazza Vittorio Emanuele II.



Come annunciato nelle scorse settimane, l'agenzia nel centro di Rieti sarà chiusa per essere accorpata alla filiale sulla Salaria per L’Aquila, che proprio dal 24 settembre si presenterà nella nuova veste.



La Fabi, Federazione autonoma bancari italiani, ha chiesto all’azienda di garantire in centro storico uno sportello automatizzato nel centro storico della città.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



