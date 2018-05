CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Compirà sei anni a maggio il piccolo David, che da tre anni e mezzo è in lista per un trapianto di cuore. Ha subito numerosi interventi, dopo i quali non ha più l’osso dello sterno. Ha una severa ipoplasia del ventricolo sinistro e atresia delle arterie polmonari. Oggi frequenta la scuola dell’infanzia Marini, «ma in passato - racconta mamma Luigina – abbiamo anche dovuto subire l’umiliazione di essere cacciati da un asilo privato di Rieti, perché non sapevano come...