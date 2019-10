© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con un incontro che si è svolto ieri mattina, 16 ottobre, presso la Sala consiliare del Comune di Rieti, al quale ha preso parte l’assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, proseguono le iniziative del progetto “A scuola ci andiamo da soli”, portato avanti in collaborazione con l’assessore all’ambiente, Claudio Valentini. Il progetto consta di diverse iniziative che sono già state avviate concretamente e che proseguiranno anche in futuro.La Minervini-Sisti di Piazza Bachelet, la scuola Cirese dell’Istituto Angelo Maria Ricci, la Cisalghi, la primaria del Marconi e la secondaria di primo grado della Sacchetti Sassetti, in questi giorni stanno partecipando ad "Annibale il serpente sostenibile”, la versione italiana di Traffic Snake Game (Tsg), una campagna volta ad incoraggiare i bambini, i loro genitori e gli insegnanti a compiere il percorso casa-scuola a piedi, in bicicletta o con modalità comunque sostenibili. La campagna ha una durata di sole due settimane ed è rivolta ai bambini prevalentemente delle scuole primarie. Consiste in una attività ludico-ricreativa con funzione formativa e di sensibilizzazione al tema della mobilità sostenibile. Partecipano allo stesso gioco anche la primaria Ferruccio Ulivi di Poggio Moiano, le scuole primarie di Montebuono, Collevecchio e Magliano Sabina dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini e le primarie di Cantalice, Rivodutri e Poggio Bustone dell’Istituto Comprensivo D’Angeli.Altra iniziativa è stata quella realizzata nell’ambito della “Giornata del Camminare” organizzata dal CAI Rieti, con le classi prime del liceo artistico di Rieti che si sono incontrate nella Sala consiliare per esaminare alcuni dati statistici che giustificano la necessità di riscoprire la mobilità sostenibile. Durante il dibattito con l’assessore Palomba ed il personale dell’ufficio Ambiente, i ragazzi hanno sollecitato soluzioni ai problemi che quotidianamente incontrano nel mettere in pratica i loro buoni propositi: lotta al parcheggio selvaggio, utilizzo delle piste ciclabili e percorsi sicuri.Il progetto “A scuola ci andiamo da soli” degli assessorati comunali all’Ambiente e ai Servizi sociali, è stato pensato proprio per dare risposte a queste esigenze. Oltre ad “Annibale il serpente sostenibile”, è previsto il rilancio e l’implementazione del bike sharing, la realizzazione di percorsi sicuri, la formazione di Mobility Manager scolastici, la dotazione di bici pieghevoli e buoni mobilità. Un insieme sistematico di iniziative che unitamente a momenti di incontro, riflessione e sensibilizzazione come quello odierno voglio far ripensare il nostro modo di muoverci, a favore della salute del corpo e dell’ambiente in cui viviamo.