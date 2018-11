© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Libri e non solo domenica a Montopoli. Nella biblioteca comunale “Angelo Vassallo” di Montopoli, torna l’evento più atteso dai bambini: “Libri e non solo”. Dalle 15 laboratori di riciclo creativo e letture. Sarà presente, inoltre, la scrittrice Elisa Sartarelli che leggerà una filastrocca dal suo ultimo libro “Il Regno delle Quadrobambole - Filastrocche delle streghe su principi, principesse, re e regine”. I bambini potranno inoltre scrivere e colorare insieme a lei la loro letterina a Babbo Natale. Questo evento rientra nella rassegna “Un Inverno a Teatro”, organizzato dall’assessorato alla Cultura del comune di Montopoli di Sabina in collaborazione con il teatro delle Condizioni Avverse.«Grazie al finanziamento della Regione e alla collaborazione con il Teatro delle Condizioni Avverse – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Montopoli, Valentina Alfei - possiamo presentare l’iniziativa “Un inverno a teatro", una serie di eventi per tutti: musica, libri e laboratori per bambini nella splendida cornice della biblioteca comunale».