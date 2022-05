Rieti, bambina in gravi condizioni aiutata dalla polizia stradale

RIETI - Gli Agenti della Polizia di Stato sono stati attratti da una autovettura che viaggiava nel senso opposto di marcia, dalla quale sporgeva un fazzoletto bianco.

Percepita la gravità della situazione e considerata l'intensa circolazione stradale presente in quel momento, gli Agenti ella Sezione della polizia Stradale di Rieti hanno invertito la marcia dell'autovettura di servizio ed hanno raggiunto il veicolo bloccato nel traffico, anche a causa della contemporanea chiusura delle barriere di un passaggio a livello ferroviario.

All'interno del veicolo, in braccio ad una donna, vi era una bambina con una forte emorragia in corso la quale necessitava di essere immediatamente portata al Pronto Soccorso.

Data la gravità della situazione e l'urgenza del trasporto della piccola, gli Agenti della Polizia di Stato hanno allertato il vicino nosocomio reatino del loro imminente arrivo ed hanno proceduto all'accompagnamento della madre e della bambina con l'autovettura di servizio, raggiungendo in tempi brevi il Pronto Soccorso dove sono state prestate le prime urgenti cure che hanno scongiurato il peggio per la minore.