Montebuono, ballottaggio: l'affluenza alle 19 è del 52,93 per cento

RIETI - Ballottaggio per le Amministrative a Montebuono.



Alle 19, l'affluenza è stata del 52,93 per cento. Al primo turno, alle 19, era stata del 42,29 per cento.



Alle 12, l'affluenza era stata del 24,15 per cento. Al primo turno, alle 12, era stata del 18,42 per cento.



Il ballottaggio è tra Claudio Antonelli e Mariella Mariani che, al primo turno, hanno preso esattamente le stesse preferenze.



Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani (lunedì), dalle 7 alle 15. © RIPRODUZIONE RISERVATA