RIETI - Realizzare composizioni e vere e proprie installazioni artistiche con i palloncini. Parte in Sabina, a Forano, il primo corso di base “Balloon Art” nella sede dell'associazione sita in Forano, via del Passeggio, 9. Le fasce di età ammesse sono tre: 6-10 anni ; 11-15 anni ; 16-99 anni. Il corso prevede una durata di 3 incontri da 3 ore ciascuno che si concluderanno con una giornata dedicata alla messa in pratica del lavoro svolto.Verranno presentate le varie tipologie di palloncini e materiale di lavoro, i sistemi di gonfiaggio, prime nozioni sulle tecniche di lavorazione, assemblaggio e prime figure. Il corso avrà una disponibilità di 10 posti a sessione, divisi per fascia di età. Date e orari saranno concordati prima di inizio corso, tenendo presente le disponibilità del docente e dei partecipanti. Il corso prevede la sottoscrizione della tessera socio ClanDestino valida 12 mesi e compresa di assicurazione, inoltre il possesso della qualità di socio permette di usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione Clandestino e delle convezioni F.I.Te.L.