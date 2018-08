di Alessandra Lancia

RIETI - La città di Vespasiano ritrova i suoi… vespasiani: porte aperte da oggi pomeriggio ai bagni pubblici di via Pennina, a due passi da piazza Vittorio Emanuele, sotto la sede del Comune, chiusi da anni per lavori di ristrutturazione che sembrava non dovessero finire mai e poi oggetto di una polemica tv tra il sindaco Antonio Cicchetti e un reatino che gli chiedeva un lavoro, «fosse anche il custode dei bagni comunali, purché paghiate».



«I lavori sono terminati, i locali sono bellissimi e assolutamente funzionali e saranno a disposizione del pubblico sin dalla Fiera del Peperoncino» (inaugurata oggi pomeriggio, ndr) annuncia l’assessore all’Ambiente, Claudio Valentini. «L’ingresso sarà libero, senza alcun pedaggio», sottolinea l’assessore Valentini. Orario di apertura dalle 9 del mattino all’una di notte.



LA PUNTUALIZZAZIONE DI PETRANGELI

Sulla riapertura dei bagni pubblici interviene anche l’ex sindaco Simone Petrangeli: «A deliberare la ristrutturazione e la riapertura dei bagni comunali eravamo stati noi e anche ad avviare i lavori. Finalmente la città torna ad avere un servizio essenziale».

