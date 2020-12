A Montopoli come a Rovaniemi, le videochiamate con Babbo Natale

RIETI - A Montopoli come a Rovaniemi. In questo particolare anno sono previste anche le videochiamate con Babbo Natale. Anche con le restrizioni e i coprifuoco, grazie alla creatività di una brillantissima animatrice come Denise Bucci, Babbo Natale farà il suo lavoro anticipando le consegne che, causa coprifuoco, termineranno prima del solito. Le consegne dei regalini ai bimbi saranno curate da Babbo Natale e il suo elfo.

Le videochiamate

Consegne regali a parte, la novità assoluta è costituita, non potendo uscire dal comune il 25 dicembre per cui sono annullate le consegne, dalle videochiamate. Dalle 23 del 24 dicembre, per tutto il 25 dicembre giorno di natale e anche il 26 si potrà prenotare una videochiamata in diretta con Babbo Natale al quale sarà affiancato il suo immancabile elfo aiutante. L’animatrice ed ideatrice del progetto, Denise Bucci, invita i bambini e le loro famiglie a contattarla o a scrivergli. Per informazioni: 349/7171900. Ci sono ancora orari disponibili per le videochiamate sia la sera del 24 dicembre nonché per le giornate del 25 e 26 dicembre.

