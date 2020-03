RIETI - Si tinge di giallonero il derby reatino di serie D, stavolta a trionfare è Babadook Foresta, che supera Contigliano 68-64, dopo un tempo supplementare.



Dunque tabù sfatato per la compagine di Boldini, fino a ieri sempre sconfitta nei tre precedenti, che agganciamo l’ottava posizione ed ora sognano realmente la post season, mentre per Franceschini e i suoi, ancora settimi, è la quarta sconfitta consecutiva, con una calendario che ora si fa realmente difficile. Anche stavolta è derby vero: di fronte ad una bella cornice di pubblico (circa 200 presenze), Babadook e Contigliano in campo danno spettacolo.

La gara: palla a due ed è subito derby, con gli ospiti che partono meglio, costringendo i reatini ad inseguire fin dall'inizio. A partire dalla seconda frazione arriva la reazione degli uomini di casa, che mettono in campo fisicità ed intensità rientrando subito in partita, ma all'intervallo è ancora Contigliano dei tanti ex La Foresta (coach Franceschini, Petroni, Turani, Martellucci, De Angelis e Giovannelli) a condurre nel punteggio, 24-25. Al rientro regna ancora l'equilibrio e per decretare la regina del derby c'è bisogno di un tempo supplementare dopo che le due formazioni arrivano al 40' in perfetta parità. Stavolta però l'overtime premia gli uomini di Boldini: Babadook mantiene i nervi saldi, mentre Contigliano cede sul più bello. Capitan Colantoni con 3 triple consecutive mette la sua personalissima firma al derby, del giovane Di Battista (top scorer con 22 punti) e Castrucci l'apporto chiave nel finale che fa scattare la festa in casa Babadook.

I COMMENTI

Massimiliano Boldini, coach dei Babadook Foresta commenta così il successo nel derby:«Una bella soddisfazione, senza 5 potenziali titolari e con deficit d'esperienza, centimetri e profondità di roster molto evidenti siamo riusciti comunque a comandare quasi sempre la partita senza riuscire però mai a dare lo strappo decisivo. Dispiace aver buttato 3-4 partite durante la stagione, perché sono convinto che in un eventuale playoff avremmo potuto dire la nostra. Ci proveremo fino alla fine, ma in questo momento Orvieto è sicuramente favorita per l'ultima posizione utile».

IL TABELLINO

Babadook Foresta Rieti: Castrucci 6, Sornoza 5, Proietti, Salari M. 2, Colantoni 17, Pitoni 5, Annibaldi 11, Formichetti, Di Battista 22, Kader. All. Boldini

Basket Contigliano: Brandi, Festuccia 3, De Angelis E. 18, Giovannelli, Petroni 14, Martellucci S., Cappellanti 13, Turani 10, Seri, Martellucci A. 4, De Angelis M. 2. All. Franceschini

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA