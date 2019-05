Ultimo aggiornamento: 19:13

RIETI - Termina 0-0 il big match della XV giornata di ritorno di Seconda categoria, che vedeva affrontarsi Borgo Quinzio ed Atletico Sabina. Entrambe le formazioni, quest’oggi, si sono giocate i 3 punti e quindi anche la matematica certezza di occupare il secondo gradino del podio, che varrebbe il ripescaggio in Prima categoria.Lo 0-0 porta un punto a testa alle due reatine, che quindi rimangono ancora a pari punti al secondo posto. Pari sono anche gli scontri diretti tra i due club (all’andata finì con lo stesso punteggio odierno, 0-0) e, perciò, si andrà a calcolare la differenza tra i gol fatti e quelli subiti dalle due squadre. 71 le reti siglate dagli uomini di mister Tomassetti e 36 quelle subìte, mentre 61 sono i gol per il club allenato da mister Capulli, che ha però subìto 31 reti. A questo punto, è Borgo Quinzio a classificarsi matematicamente al secondo gradino del podio ed a sperare nel ripescaggio.Dopo la vittoria del titolo di Terza categoria lo scorso anno, continua in positivo il progetto del Borgo Quinzio. Finale di stagione amaro, invece, per l’Atletico Sabina, comunque consapevole di essere stata una delle protagoniste della stagione, prima nella lotta al primo posto contro la corazzata Castelnuovo di Farfa e poi in quella valevole per il secondo posto, che fino a qualche giornata fa comprendeva ben 6 formazioni, raggruppate in soli 3 punti.