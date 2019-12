© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ieri pomeriggio, 7 dicembre, in piazza Vittorio Emanuele II, Azione Studentesca Rieti, con un banchetto informativo seguito da un volantinaggio, ha dato il via alla sua campagna “Fai un regalo alla tua città”.Il proposito dell’iniziativa è stimolare la cittadinanza a comprare i propri regali natalizi presso i negozi della città, scegliendo per una volta di non ricorrere al web o ai soliti grandi store.«Oggi piccoli e medi commercianti vivono un periodo difficile a causa di molti fattori, tuttavia ciascuno di noi può compiere un piccolo gesto per invertire la rotta e dare respiro al tessuto economico cittadino» riferisce il movimento.«Fare acquisti sul territorio significa aiutare una mamma, un papà, un’intera famiglia, bisogna dare forza a quelle energie che ogni giorno continuano ad investire nel futuro della nostra terra!», conclude Pietro Scasciafratte, responsabile di Azione Studentesca Rieti.