RIETI - In questi giorni Azione Studentesca Rieti ha dato vita ad una campagna di sensibilizzazione intitolata “Fai un regalo alla tua città”.Obiettivo: incentivare i consumatori reatini, soprattutto durante le festività natalizie, a fare acquisti sul territorio, mettere in tavola prodotti tipici, investire nell’economia a chilometro zero.Sono più di 40 i negozianti che hanno accolto di buon grado la proposta dei ragazzi del movimento: scattare insieme una foto all’interno del proprio locale esponendo un cartello che recitava testualmente “A Natale supporta i piccoli commercianti che lavorano nella terra in cui vivi!”.Tutte le foto sono poi state caricate sulle piattaforme social, un modo per aiutare l’impresa locale soprattutto fra i più giovani, oggi sempre più indirizzati verso l’e-commerce e lo shopping online.«Più di una semplice provocazione, un invito sincero a riflettere sul senso profondo di essere una comunità cittadina, ad aiutarsi tra vicini di casa, un gesto concreto per sostenere e dare visibilità a tutte quelle persone che ogni mattina fanno mille sacrifici per tenere in piedi un’attività nel luogo in cui sono nati, cresciuti, dove hanno una famiglia e delle radici” spiega Pietro Scasciafratte, responsabile provinciale di Azione Studentesca.