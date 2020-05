© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - È stato costituito a Rieti l’11 maggio scorso un gruppo di ‘Azione’, il movimento fondato da Carlo Calenda. Il referente Giuseppe Melchiorre dichiara: «Rieti in Azione (questo il nome del gruppo) nasce per offrire un riferimento territoriale a chi vuole concretamente fare politica ispirandosi a quei valori liberal-democratici che contraddistinguono il movimento di Calenda. La confusione politica che si manifesta ormai da anni, sia a livello nazionale che locale, sta alimentando un bacino di cittadini disillusi e rassegnati alla inevitabilità della situazione attuale. Il nostro obiettivo – conclude – è quello di trovare rapidamente consensi tra i tanti e troppi delusi dalla politica offerta da quei soliti partiti privi di visione e senso ragionevole, rivolgendoci in particolare al mondo associativo civico con cui sappiamo si potranno concretizzare valide proposte».