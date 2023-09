Azienda Centro Italia: Erasmus +, in Lituania per lanciare il progetto sui tirocini digitali e ibridi

RIETI – L'Azienda Speciale Centro Italia della Camera di Commercio di Rieti Viterbo presente al penultimo meeting del progetto europeo "DIM4HE - Development of Digital Internship Model and its support system for Higher Education" (co-finanziato dal programma ERASMUS+) che si è tenuto presso l'Università Statale di Scienze Applicate di Šiauliai (Lituania).

Un progetto che riveste un ruolo cruciale nella creazione di un modello universale per facilitare il processo di realizzazione dei tirocini digitali e ibridi.Grazie a questo modello strutturato, le università e gli istituti di istruzione superiore potranno beneficiare di un toolkit completo che semplifica la gestione dei tirocini digitali e ibridi. Questo porterà ad una maggiore efficienza nell'organizzazione e nell'offerta di opportunità di tirocinio, migliorando così l'esperienza degli studenti, dei tutor e delle organizzazioni ospitanti.

Inoltre, il modello di tirocini digitali sviluppato nel contesto del progetto europeo "DIM4HE" si propone di aumentare la qualità e la pertinenza delle esperienze di tirocinio, garantendo che gli studenti siano meglio preparati per il mondo del lavoro.

L’incontro ha rappresentato anche una tappa fondamentale verso l'organizzazione dell'evento finale del progetto aperto al pubblico, previsto per il 10 novembre 2023 a Viterbo, la cui organizzazione è stata affidata all'Azienda Speciale Centro Italia e che sarà un appuntamento di grande importanza per il miglioramento dell'esperienza dei tirocini, coinvolgendo studenti, tutor e istituti di istruzione superiore, oltre alle organizzazioni ospitanti i tirocini.

«La promozione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro è uno degli obiettivi che l'Azienda Speciale Centro Italia ha sul territorio dell’Alto Lazio e potersi confrontare a livello europeo è fondamentale per poter introdurre buone pratiche utili ad imprese, mondo della formazione e studenti – ha dichiarato la presidente dell’Azienda speciale Centro Italia, Vincenza Bufacchi – Per questo come Azienda speciale siamo lieti di contribuire a questo progetto innovativo e guardare al futuro con l'obiettivo di migliorare il panorama dei tirocini digitali e ibridi in Europa».