RIETI - Una "Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione" per dire un secco “no” all'entrata in vigore della riforma della prescrizione prevista a partire dal 1° gennaio 2020. A piazza Cavour a Roma davanti la Corte di Cassazione ci sarà anche una delegazione di sette avvocati penalisti reatini a prendere parte all'iniziativa di protesta partita lo scorso 2 dicembre con l'astensione dalle udienze penali indetta dall'Unione delle Camere Penali italiane che ha voluto dare un segnale forte nei confronti dei cittadini informandoli sulle criticità della nuova riforma attraverso una “Maratona oratoria” che andrà avanti con continui interventi e dibattiti.Un'iniziativa cui ha aderito la Sezione di Rieti presieduta dall'avvocatessa Morena Fabi ma questa volta con grido di dissenso ancora più forte perchè, nell'ambito della settimana di astensione (dal 2 al 6 dicembre) migliaia di avvocati italiani per una settimana si stanno alternando sul palco allestito in piazza Cavour nella Capitale passandosi idealmente il testimone degli interventi per denunciare la grave lesione del principio di ragionevole durata del processo penale sancito dalla Costituzione andando così inevitabilmente a ledere ogni aspettativa di giustizia aggravandosi di un inaccettabile prolungamento dei tempi processuali senza inoltre operare una distinzione tra sentenza di condanna e di assoluzione così da essere contemporaneamente lesiva sia per gli imputati che per le vittime di reati che vedranno naufragare le loro aspettative di giustizia.«La nostra intenzione è quella di informare i cittadini dei reali contenuti di questa sciagurata riforma – spiega il presidente Fabi - che renderà il processo penale infinito ledendo i diritti fondamentali di tutti».La delegazione di penalisti reatini sarà composta da Attilio Francesco Ferri (presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Rieti), Morena Fabi e Giusi Aguzzi, rispettivamente presidente e vice presidente della Camera penale di Rieti, Marco Arcangeli e Eusebio Graziosi (consiglieri del Coa Rieti) e l'avvocato Francesco Inches. Il via alla Maratona il 6 dicembre dalle ore 9,30.