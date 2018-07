RIETI - Francesco Colapaoli sarà l’avvocato delegato a rappresentare il foro reatino al 34mo congresso del Consiglio Nazionale Forense in programma a Catania dal 4 al 6 ottobre. Colapaoli, attuale presidente dell’Aiga, l’associazione che riunisce i giovani avvocati, è risultato il più votato ottenendo 67 preferenze, rispetto alle 43 ottenute dalla sfidante Manuela Ioele, alle votazioni indette nel corso dell’assemblea ordinaria degli iscritti svoltasi in seconda convocazione oggi pomeriggio. Assemblea che ha preso in esame il conto consuntivo 2017 e il bilancio di previsione 2018 con l’inserimento della somma di 56 mila 423 euro destinata a saldare alla Sabina Universitas le quote dovute dal Consiglio dell’ordine, in qualità di socio, dal 2011 al 2017, debito che sarà pagato attingendo alle riserve degli esercizi precedenti che ammontano a 137 mila euro. Resta ancora in piedi, irrisolto, il nodo dell’uscita del Consiglio dal consorzio, deciso nel 2015, ma fino a oggi non ancora deliberato dall’ente di Palazzo Dosi.



Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:11



