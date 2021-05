Claudia Bufoli nuova Presidente dell’Avis provinciale: «Continuare insieme a far crescere questa Associazione»

RIETI - L’Avis Provinciale Rieti ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il periodo 2021-24. Dopo l'assemblea elettiva, lo scorso 29 maggio i neoeletti consiglieri hanno proceduto all’elezione della Presidente, Claudia Bufoli, che succede a Giuseppe Zelli.



«Ringrazio tutti per questa elezione - ha detto la Bufoli - spero sia un percorso nel quale continueremo a portare avanti tutte le iniziative della precedente Presidenza, insieme alla quale speriamo di riuscire a risolvere almeno quelle situazioni che sono ‘forse’ in via di conclusione. Sarò sempre a disposizione per continuare a far crescere questa Associazione nel miglior modo possibile, tutti insieme».



L'Ufficio di Presidenza è costituito da: vicepresidente vicario Giuseppe Zelli, vicepresidente Donatello Tiberti, Segretario: Settimio Facchini, Tesoriere: Marcello Fiocco. Consiglieri: Giuliano Belli, Domenico Cargoni, Emiliano Cerquetani, Paolo Di Domenico, Ileana Di Maulo, Pietro Dominici, Roberta Duranti, Virginio Fiori, Walter Formichetti, Angelo Francucci, Gemma Iannelli, Marzio Mozzetti, Terenzio Paganucci, Carlo Principessa, Michael A. Ramirez, Fabio Violino. Revisore dei Conti: Davide Carciotto.

