Rieti, l'Avis reatina festeggia 60 anni

RIETI - Sarà un fine settimana di festa, questo, per l'Avis di Rieti, associazione volontari italiani sangue, che spegne sessanta candeline. Era il novembre del 1959 quando Amerigo De Santis, che oggi dà il nome alla sezione reatina, con un gruppo di dieci persone, fonda l'associazione.«Il nostro grazie – commenta il presidente Aldo Lafiandra - è rivolto alle donatrici e ai donatori che in questi anni, rimboccandosi le maniche, hanno permesso all’Avis di Rieti di raggiungere grandi risultati, tra i quali l’autosufficienza ematica nella nostra città».I preparativi per il grande evento sono in corso da tempo: oggi, sabato 26 ottobre, alle 18 è in programma nella chiesa di san Giorgio, a largo san Giorgio, un concerto del coro Cantering di Roma, composto da giovanissimi talenti. Il concerto è ad ingresso libero.Domenica 27 ottobre, cuore dei festeggiamenti sarà invece la chiesa di san Domenico, dove alle 10 sarà celebrata una santa Messa, cantata da Silvia Costanzi, accompagnata all’organo da Ruggero Russi.Al termine della celebrazione verranno consegnate le medaglie d’oro ai donatori e alle donatrici, che poi si ritroveranno per un bel pranzo.A seguire la sfilata con i vessilli delle Avis, il gonfalone del Comune di Rieti e la banda di Lisciano. In piazza Vittorio Emanuele II sarà deposta una corona di fiori in memoria dei donatori defunti.