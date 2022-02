Rieti, l'Avis fa un appello ai cittadini sulla donazione di sangue

RIETI - "Abbiamo bisogno di sangue": è l'accorato appello arrivato questa mattina dall'Avis di Rieti che ha chiamato a raccolta cittadini e donatori abituali. "Ci è stato riferito - si legge in una nota dell'Associazione - che molti reparti dell'ospedale non hanno molto sangue. Noi facciamo sempre appello ai nostri donatori e alle nostre donatrici perché ogni anno in questo Periodo si crea sempre una Carenza di sangue!

Questa Pandemia, poi, sta creando molti problemi e i reparti sono quasi pieni di Pazienti e molti di questi hanno bisogno di Trasfusioni Urgenti, ma se abbiamo poche Donazioni si rischia di non aiutare i Nostri Cari". Significativo in tal senso l'episodio raccontato dal presidente della sezione Avis di Rieti, Aldo Lafiandra: "Un nostro donatore abituale ha la madre ricoverata e, in lacrime, ci ha raccontato che gli hanno detto che c'è poco sangue. Si è chiesto com'è possibile che, dopo aver donato per anni e aver fatto donare anche i suoi familiari, oggi gli dicano che c'è poco sangue proprio per la madre. Rinnoviamo l'appello a tutti di affrettarsi a recarsi al Centro Trasfusionale e fare una donazione. Abbiamo bisogno di tutti i Gruppi sanguigni e in particolare dello 0 negativo e 0 positivo".