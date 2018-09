TERZO QUARTO

RIETI - La Zeus Npc Rieti sfida la Sidigas Avellino, per la sfida valida per il terzo posto del Trofeo Aria Sport Città di Rieti, in corso di svolgimento al PalaSojourner.Nichols dà un colpo a Toscano, l'arbitro non fischia e il numero 8 irpino realizza un'altra tripla, ora nervi tesi in campo, Green commette il quarto fallo ed entra l'ex Spizzichini. Bell'azione di Avellino, protagonista sempre Cole, tecnico per Toscano, che esce, intanto Nichols realizza in lunetta, 13 punti per lui, rientra Casini, mentre per la Scandone esce Filloy, Tomasini fa 0/2, Cole va in contropiede e allunga il vantaggio, fa altri due punti in lunetta, Rossi chiama timeout, la Zeus sta faticando ora a 4'12" siamo sul 43-60Inizia il terzo quarto, Cole commette il suo secondo fallo e manda in lunetta Frazier che realizza due tiri liberi, risponde Nichols con una tripla, Tomasini con un bel tiro accorcia, di nuovo Nichols da tre, bene anche Toscano che fa due punti e Tomasini ,oggi in forma per lui 8 punti. A 6'56" siamo 42-51Toscano viene stoppato da Nichols, che riparte e realizza, Carenza fa il suo terzo fallo, e manda Sykes in lunetta che fa 2/2, rientra Conti per la Npc, Frazier entra in area e realizza, Vucinic richiama i suoi in panchina, Cole in lunetta fa 2/2, Rieti in attacco sbaglia troppo, perdendo tanti palloni. Finisce il secondo quarto 30-42Williams 4, Tomasini 3, Casini 3, Toscano 2, Gigli 4, Carenza 2, Frazier 9, Bonacini 3Sbaglia Carenza in lunetta fa 0/2, ancora male Williams, realizza Green dall'altra parte, risponde Casini con una bomba delle sue, ancora Green che si mette in mostra con un gran tiro per ora 9 punti per lui. Cole in contropiede fa altri 2 punti, Carenza commette il suo secondo fallo e Rossi chiama time out. A 3'52" siamo 28-36Inizia il secondo quarto e Bonacini realizza da tre, per gli irpini entra Filloy, che fa girare bene i suoi, in lunetta va Nichols che fa 1/2, Carenza risponde da tre e recupera un gran pallone in difesa, applausi per lui, al 7' siamo 25-28Entrano Conti e Bonacini, la Zeus sta tenendo botta agli irpini, qualche errore in difesa, che lascia spazio a Cole e compagni di tirare, rientra Frazier che sbaglia da tre, termina il primo quarto 20-27Williams 4, Tomasini 3, Toscano 2, Gigli 4 e Frazier 7A 3'30" Rieti è protagonista di una bella azione in attacco, Williams realiza in lunetta due tiri liberi, Costello entra in area e realizza risponde da tre Frazier, 16-19Siamo al 5', 11-12 inizia bene Rieti che risponde a un super Cole, bene finora Tomasini, da subito in partita.Le Scandone sconfitta a sorpresa contro Brindisi ieri pomeriggio 95-84, torna a sfidare una formazione reatina al PalaSojourner a distanza di quasi 10 anni, mentre la Zeus proverà a fare una bella figura contro una delle formazioni più forti del massimo campionato, dopo la sconfitta con Virtus di ieri sera, con pesante punteggio di 59-79 per i capitolini. Troppo divario tecnico tra i due roster, tra le file degli irpini spicca soprattutto Cole, ex Nba con Miami, ma anche altri americani importanti come Green, ieri 20 punti, e in regia il play degli azzurri Filloy e l'ex Virtus Roma D'Ercole, con i biancoverdi c'è anche Stefano Spizzichini, protagonista della promozioe in A2 con la Npc.: 1 Berettoni, 4 Williams, 5 Tomasini, 6 Casini, 7 Toscano, 8 Moretti, 11 Conti, 12 Gigli, 17 Carenza, 30 Frazier, 32 Bonacini. All. Rossi.: 6 Green, 7 Idrissou, 8 Nichols, 10 Costello, 12 Filloy, 18 Sabatino, 24 D'Ercole, 28 Sykes, 30 Cole, 34 Spizzichini. All. Vucinic.