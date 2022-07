In fase di installazione un nuovo autovelox: l’impianto non è ancora in funzione

RIETI - La Polizia Locale del Comune di Rieti informa che, nella giornata di lunedì 11 luglio, è iniziata l’installazione di un autovelox sulla strada SS701, autorizzato dalla Prefettura di Rieti in conseguenza della pericolosità del tratto di strada in questione, sede di numerosi incidenti negli anni scorsi. La stessa strada, peraltro, sarà prevedibilmente interessata dall’aumento dei livelli di traffico una volta conclusi i lavori del nuovo svincolo di Villa Reatina e della nuova strada che collegherà quel tratto con Via O. Di Fazio.

L’entrata in funzione dell’autovelox, prevista nei prossimi mesi, sarà tempestivamente comunicata alla cittadinanza.