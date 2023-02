Venerdì 3 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Uno o due chilometri sopra al limite e l’autovelox non perdona. Tolleranza bassissima e, soprattutto, multe a raffica dalle due macchinette sulla Rieti-Terni, ovvero da quella in direzione Umbria a ridosso della rampa per Roma ma, soprattutto, da quella nuovissima installata nel tratto finale del raccordo con la Salaria, a ridosso della nuova rotatoria di Villa Reatina. È una pioggia di verbali quella che si sta abbattendo in questi giorni sugli automobilisti che sono transitati in quelle zone e, in molti, contestano le strane “coincidenze” che li riguardano: alcuni si sono visti recapitare più di un verbale per passaggi sempre alla stessa velocità, ovvero a 71 o 72 chilometri orari, quando il limite è 70, col risultato di dover pagare multe di 29,20 euro più 20 di spese di notifica: un totale di 49,90 euro se si paga entro 5 giorni dalla notifica, altrimenti si sale a 62 euro complessive.

La regolarità. «Ho ricevuto due multe, in entrambi i casi sono passato davanti all’autovelox a 71 chilometri orari, a fronte del limite di 70. Credo che non sarei in grado di riuscirci nemmeno volendo»: è la sintesi della segnalazione di un automobilista che ha ricevuto due verbali praticamente identici. Un altro giurava di averne avuti tre, mentre segnalazioni per singoli verbali sempre a 71 o 72 km/h sono arrivate anche da automobilisti romani. Va chiarito che, per legge, la velocità rilevata deve essere “aggiustata” con una diminuzione del 5%, per un massimo di 5 km/h. «Nei miei verbali - aggiunge l’uomo - la velocità rilevata era di 76 km/h. Lo trovo comunque anomalo e mi sono rivolto a un legale».

La risposta. Dal comando della Municipale sembrano tranquilli e chiariscono che «non risultano anomalie di alcun genere e l’impianto è stato collaudato dalla ditta e tarato dal Ministero». Possibile che tanta gente passi proprio a ridosso del limite? Stando alle segnalazioni, poi, risulta che molti verbali in questi giorni siano stati recapitati soprattutto tra Contigliano, Greccio e i paesi al confine con l’Umbria, da dove quotidianamente arrivano molti lavoratori che raggiungono il Nucleo industriale. Persone che sanno della presenza dell’autovelox e, di conseguenza, percorrono quei tratti con grande attenzione.

Per capire la reale portata del fenomeno servirebbero i numeri complessivi delle multe fatte dagli autovelox, con particolare riferimento a quelle per passaggi tra 71 e 75 km/h, che sembrano essere la maggioranza. Dati che il Comune dovrebbe diffondere nei prossimi giorni. Quelli in questione sono verbali difficili da contestare visto che, a fronte di 49,90 euro di sanzione, se ne devono pagare 70 tra bolli e contributo unificato. Molte meno, invece, sarebbero le sanzioni per passaggi a velocità superiori a 10 km/h rispetto al limite: in quei casi si va da un minimo di 173 euro e si può arrivare oltre i 3.300 euro se si supera di 60 km/h il limite. L’autovelox di Villa Reatina è operativo dal 12 settembre e, fin da subito, non erano mancate le polemiche per la scelta del Comune di mettere quell’apparato che sembrava il solito strumento per far cassa. I bilanci dell’Ente parlano chiaro: nel 2021 nelle casse comunali reatine sono entrati 4,5 milioni di euro derivanti dalle contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada, 3,7 milioni dei quali arrivavano dalle multe per eccesso di velocità. E all’epoca l’autovelox acceso era solo uno, quello in direzione Terni. È pur vero che parte di quei soldi devono essere destinati alla sicurezza stradale, ma viste le segnalazioni l’impressione è che gli introiti siano già in netta crescita.