RIETI - Autovelox fa rima con polemiche. Sempre e, verrebbe da dire, ancora una volta per quel che riguarda la città. Il confine tra strumento di prevenzione e mezzo per fare cassa è sempre molto sottile, ma allo svincolo di Villa Reatina la questione starebbe peggiorando: l’ultima “macchinetta” entrata in funzione è diventata anche causa di incidenti stradali. Un paradosso che trova il suo fondamento in alcuni episodi degli ultimi mesi, il più recente di mercoledì scorso a ora di pranzo, quando si è verificato un tamponamento a catena. Le segnalazioni non mancano, ma sarà difficile che il Comune di Rieti faccia marcia indietro: dai dati pubblicati in esclusiva da Il Messaggero qualche settimana fa risulta che quell’autovelox nei primi sei mesi di esercizio ha portato circa 250 mila euro nelle casse comunali, con la maggior parte delle multe elevate per eccesso di velocità di pochi chilometri orari.

Tamponamenti. L’attivazione della “macchinetta” nel raccordo che collega la Rieti-Terni alla Salaria, poco prima della nuova rotatoria di Villa Reatina, risale al settembre del 2022. Il Comune spiegò che quello era un tratto di strada dove si erano verificati alcuni gravi incidenti e, in prospettiva della creazione del nuovo svincolo, era opportuno prevedere uno strumento che spingesse gli automobilisti a rallentare prima dell’intersezione con la Salaria. Il problema è sorto dopo l’installazione: come dimostrano anche i segni sull’asfalto, molti automobilisti inchiodano a ridosso dell’autovelox mettendo a rischio la loro incolumità e quella di chi segue con altre auto. Qualche settimana fa si erano verificati due tamponamenti a catena a ridosso della “macchinetta” e mercoledì l’episodio si è ripetuto. Intorno all’ora di pranzo un automobilista ha frenato alla vista dell’apparato e le tre auto che lo seguivano hanno generato un tamponamento a catena. Nessun ferito grave, ma la viabilità ne ha risentito, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine sia per i rilievi, sia per gestire il flusso dei veicoli diretti verso il nucleo industriale e Villa Reatina.

Introiti importanti. Alla base del problema c’è sempre la velocità, ma va detto che molti automobilisti frenano ben al di sotto del limite quando transitano davanti a un autovelox, mentre altri che lo notano all’ultimo secondo inchiodano senza pensare alle conseguenze. Le segnalazioni sono arrivate anche al Comune ma, come detto, sarà difficile ipotizzare un intervento: guardando ai primi sei mesi di operatività, ovvero fino al maggio scorso, l’autovelox in questione ha “fotografato” 3.485 automobilisti che andavano oltre il limite di 70 chilometri orari: di questi 2.734 lo avevano superato per meno di 10 chilometri orari mentre 744 viaggiavano tra i 10 e i 40 chilometri orari e solo 7 oltre i 40. Nel primo caso le sanzioni sono di 42 euro (aumentate a 54 se l’infrazione avviene di notte), mentre nel secondo caso si sale a 173 euro (224 di notte) e nell’ultimo a 543 euro (702 di notte). Cifre che vengono “scontate” del 30% se si paga entro 5 giorni.

Tenendo conto di tutte le variabili e facendo una media tra sconti e aumenti, si arriva ad una cifra di 247 mila euro, 114 mila dei quali arrivano solo da coloro che superano di una manciata di chilometri orari il limite. Una prospettiva annuale da oltre mezzo milioni di euro come minimo. Troppi soldi per rinunciarci ma, visti gli ultimi episodi, starà al Comune fare in modo che l’autovelox sia davvero uno strumento di sicurezza e non un elemento di ulteriore r