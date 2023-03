Grande successo per l'Autosciatoria del Terminillo: «Passione sportiva e richiamo turistico»

RIETI - Sabato 4 marzo, organizzata dal Club Autostoriche Rieti con il patrocinio del Comune di Rieti, della Provincia di Rieti, e con la preziosa collaborazione del Comando Polizia Locale di Rieti e della Scuola Italiana Sci del Terminillo, si è svolta l’Autosciatoria del Terminillo, classica manifestazione invernale di regolarità che abbina la passione per le auto storiche a quella dello sci.

Ben 56 le auto partecipanti, tra queste alcune supercar come Nissan GTR, Alfa Romeo 4 C ,Ferrari 208 GTS Turbo, che alle 17.00 sono partite a 30 secondi di distanza l'una dall'altra da una stracolma Piazza Vittorio Emanuele II per trasferirsi al Centro Commerciale l’Aliante, ove sono state effettuate le prove di regolarità. Successivamente le vetture partecipanti si sono trasferite al Terminillo transitando per Castelfranco e Vazia.

All’arrivo delle auto in località Pian de Valli c'è stato il passaggio di testimone (tipo staffetta) tra i concorrenti automobilisti e i concorrenti sciatori, che sono saliti alla Piccola Baita con gli sci in spalla , e dopo aver effettuato un controllo a timbro sono ridiscesi in slalom verso il Piazzale Zamboni, dove nel frattempo è stato servito un apprezzato vin brulè ai partecipanti e ai numerosi turisti presenti.

«Siamo orgogliosi di aver proposto ai nostri Soci, agli appassionati equipaggi venuti da tutto il Lazio ed ai turisti che numerosi hanno affollato il Terminillo nello scorso fine settimana una manifestazione che ha dimostrato di poter coniugare passione sportiva e richiamo turistico» ha precisato soddisfatto il Presidente del C.A.R. Rieti Avv. Costanzo Truini, rieletto per la terza volta alla guida del prestigioso Club lo scorso 18 dicembre.

All'Autosciatoria del Terminillo ha partecipato un equipaggio della Polizia Locale di Rieti a bordo della mitica Alfa Romeo 33 4 ruote motrici del 1987; si è trattato del debutto nel mondo delle manifestazioni di regolarità per veicoli storici del costituendo Historic Team del Corpo di Polizia Locale di Rieti, guidato con grande passione e competenza dalla Dott.ssa Sonia Salvi, nel quadro di un più ampio e articolato rapporto di collaborazione con il C.A.R. Rieti , che vedrà nel corso del 2023 la realizzazione dell'innovativo progetto denominato “ Rieti Museo in Movimento”.

Al termine della cena , dopo il saluto dell'Avv. Chiara Mestichelli, Assessore allo Sport e Turismo del Comune di Rieti, si è svolta la premiazione di rito, preceduta dal ricordo di Mario Grillo, Imprenditore di successo e grande sportivo, appassionato in particolare di calcio e automobilismo.

É toccato a Lello Grillo, figlio dell'indimenticabile Mario, premiare i primi tre classificati Sergio Niccolò ( A 112), Stefano Giraldi ( Porsche 924), Matteo Fusillo ( Porsche 356); subito dopo sono stati premiati con medaglie ricordo gli altri equipaggi rientrati nella top 10, e la Scuola Italiana Sci del Terminillo, per il qualificato supporto fornito ai concorrenti sciatori.

Riconoscimenti speciali alla carriera sono andati ai campioni automobilistici reatini Titto e Alvaro Salvatore, e Annino Conti,protagonisti assoluti per un trentennio nella Coppa Carotti e in tutti gli autodromi italiani, mentre altri riconoscimenti sono stati assegnati agli appassionati Club che hanno onorato la manifestazione : Legendary Classic Club di Bracciano, Scuderia 903 e Derivati, Scuderia Motoristica Città di Rieti, Mini Owners Roma, Tafani Racing.

«Si è trattato di una manifestazione perfettamente riuscita in termini di partecipazione ed entusiasmo- ha dichiarato al termine della bella serata il Vice Presidente del C.A.R. Rieti Gianfranco Brunelli- con l'importante coinvolgimento di molti giovani equipaggi. Un ringraziamento particolare và ai Consiglieri del Club Francesco Giraldi e Marco Fabrizi, che hanno curato con passione e competenza tutte le procedure organizzative».