Carrera Cup Italia, Fenici pronto a conquistare altri punti a Imola: «Gara molto tosta»

Venerdì 23 Luglio 2021, 19:00

RIETI - Giro di boa per il pilota reatino Francesco Maria Fenici, che in questo fine settimana sarà impegnato nella terza gara stagionale, sulle sei totali in calendario, della Carrera Cup Italia. Dopo aver conquistato i primi punti stagionali nella seconda gara, quella del Mugello, Fenici cercherà di compiere un ulteriore step di crescita sul tracciato di Imola, uno dei più tecnici e impegnativi dell'intero calendario. Ad attenderlo le emozionanti bagarre con i rivali diretti della Michelin Cup, categoria alla quale ha iniziato a prendere sempre più le misure.

«Sarà una gara molto tosta - commenta proprio Fenici - con 33 vetture al via e un gran caldo. La pista è una delle più belle, mi piace, anche se non ho mai avuto particolarmente fortuna su questo tracciato e spero di sfatare questo tabù. Siamo solo a metà stagione in un campionato così duro, per me è la prima volta e non dobbiamo avere fretta. Sarà fondamentale non commettere errori e disputare una buona qualifica».