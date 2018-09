di Giacomo Cavoli

RIETI - Cinque partecipazioni, e cinque vittorie di fila. Il campionato italiano di velocità in montagna, nella categoria delle Racing Start, non ha più segreti per Antonio Scappa, che conquista il suo quinto titolo tricolore di fila con ben quattro tappe d’anticipo sulla conclusione ufficiale del calendario, nel gruppo delle automobili di serie con minimi obblighi di modifiche alla sicurezza e quindi costi ridotti sul fronte dell’allestimento e della gestione della vettura. Se nel recente passato dei suoi sogni di driver aveva desiderato lasciare un segno tangibile del suo passaggio nel mondo delle salite riservate alle vetture turismo, da adesso in poi Scappa non sarà certo dimenticato, all’interno degli annali delle corse tricolori.



VITTORIA IN ANTICIPO



Una fuga quasi in solitaria che, dall’inverno fino alla fine dell’estate ha portato il 37enne reatino a vincere sette delle prime otto tappe del campionato italiano nella classe delle Racing Start Rstb a bordo della sua Mini John Cooper Works, con l’unico inconveniente del problema occorso ai freni a 50 metri dal traguardo della gara 2 della 61esima Coppa Selva di Fasano, che avrebbe garantito all’alfiere della Driving Experience Fasano il pieno totale grazie a sedici vittorie su sedici (considerata la validità delle due gare per ogni tappa).



«Prima del 2014 non avevo mai partecipato all’intero campionato Civm perché non avevo la possibilità economica – racconta Scappa – Quello di quest’anno è stato invece un campionato diverso da tutti gli altri, perché iniziato già in inverno, con la convinzione di dover affrontare una stagione più combattuta. Ma forse proprio questo ha spinto me e la Dp Racing a lavorare duramente come mai abbiamo fatto prima, per arrivare già alla prima gara con il massimo della preparazione possibile. Il lavoro di scuderia mi ha consentito di ottenere prestazioni record che neanche noi pensavamo di ottenere».



La vittoria di Scappa è arrivata matematicamente lo scorso week-end in Veneto, alla vigilia della 36esima edizione della Pedavena – Croce D’Aune, nono round del Civm, quando non è pervenuta l’iscrizione di Oronzo Montanaro, il rivale più diretto nella categoria del reatino, che ha festeggiato così con quattro vittorie d’anticipo, debuttando nel gruppo delle Racing Start Plus: «Ad un occhio poco attento questa può sembrare la stagione più semplice, il campionato più facile, visto le quindici vittorie su sedici tappe – prosegue Scappa - ma non è stato così, poiché abbiamo continuato a lavorare con lo stesso ritmo durante l’intero campionato, arrivando ad avere un pacchetto auto-pilota davvero competitivo su tutti i tracciati. Questo titolo lo voglio dedicare solo ed esclusivamente a me, alla mia tenacia, a tutti i sacrifici fatti e alla mia voglia di lasciare un segno, nelle vetture turismo, in salita. È un traguardo importante, perché corro tutto il Civm dal 2014, e da allora ho sempre raggiunto l’obbiettivo prefissato, il titolo italiano».



LA GARA ALLA COPPA CAROTTI



Ironia della sorte, l’unica tappa non valida per il campionato italiano è stata proprio la gara di casa, la Coppa Carotti dello scorso luglio tornata a correre lungo i 13 km e 450 metri da Lisciano a Pian de’ Valli. All’intermedio di Pian de Rosce, con una sola chicane di mezzo, Scappa era arrivato puntuale per concludere in 6’05”, ma la Mini Cooper JCW non è andata come avrebbe dovuto, costringendolo a chiudere in 6’26”26. Sceso dall’auto all’interno del parco chiuso di Pian de’ Valli, eloquente ero stato lo sguardo di Scappa sulla riuscita dell’unica manche di gara della Carotti: «Mi è piaciuto tornare a correre la Rieti-Terminillo lungo il percorso originale – conclude Scappa - Certo, l’assenza di validità come tappa del campionato italiano è stata senz’altro penalizzante: soltanto averla, avrebbe garantito molti più piloti alla partenza, ma la macchina organizzativa della Carotti si è rivelata come sempre ottima».

Martedì 4 Settembre 2018



