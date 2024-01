Automobil Club Rieti, Ottavio Busardò confermato direttore fino al 2026

RIETI - L'Automobile Club d’Italia ha confermato Ottavio Busardò nella carica di Direttore dell’Automobile Club di Rieti fino al 2026, prolungando così l’incarico assunto dal 2020. Coniugato, 59enne, appassionato di motori e fervido sostenitore dei valori della mobilità responsabile, dopo una lunga esperienza in Automobile Club d’Italia ed Aci Sport, Busardò ha attivato numerosi soggetti istituzionali a Rieti, coinvolgendo le scuole con iniziative formative per la sicurezza stradale, riportando gli eventi sportivi al centro dell’agenda dell’Aci locale e sviluppando un progetto europeo per la promozione turistica del territorio, in sinergia con tanti Comuni reatini e laziali.



«Ottavio Busardò è una figura di riferimento per l’Automobile Club Rieti - dichiara il presidente Alessandro de Sanctis - e la conferma premia il suo impegno a favore della mobilità, del turismo e dello sport.

A proposito di sport, è anche grazie alla sua grande passione e alla sua totale dedizione se AC Rieti può continuare a sfoggiare l’eccellenza motoristica della 59a edizione della Rieti - Terminillo nel calendario 2024 del Campionato Italiano Velocità Montagna: la gara si svolgerà sul suo storico tracciato il prossimo 4 agosto. A nome mio e del Consiglio Direttivo, rivolgo ad Ottavio i più fervidi auguri di buon lavoro».



«Ringrazio vivamente il Presidente, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Rieti ed i vertici dell’Automobile Club d’Italia che mi hanno sostenuto in questi quattro anni sfidanti ed intensi - afferma Ottavio Busardò - nella certezza di poter contare su una squadra che fa della competenza e della passione i cardini di un progetto di lavoro comune per la tutela dell’automobilismo reatino e dei suoi valori storici».