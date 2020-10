Rieti, manifestazione di auto storiche “Modena 100 ore”: lunedì 12 ottobre terminillese chiusa per 7 ore

RIETI - Lunedì 12 ottobre, in occasione della prova speciale della manifestazione motoristica riservata alle auto storiche “Modena 100 ore”, sarà disposta, per ragioni di sicurezza pubblica, la chiusura al traffico del tratto della SR.4 bis del Terminillo compreso tra l’intersezione con via Appennini/via Maestri del Lavoro e l’incrocio di via dei Villini dalle ore 8.30 alle ore 15.30 (e comunque fino a cessate esigenze).

© RIPRODUZIONE RISERVATA