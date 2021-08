Auto storiche, tutto pronto a Rieti per la quinta tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani

Sabato 28 Agosto 2021, 12:04

RIETI - Domani, domenica 29 agoasto, si svolgerà a Rieti la 5^ Tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021, organizzato dall’AutomotoClub Storico Italiano, dalla Commissione Giovani Asi Giovani presieduta dall’avvocato Costanzo Truini e dal Car Club Autostoriche Rieti, secondo il programma allegato al presente comunicato.

Durante il tragitto gli equipaggi partecipanti potranno assaggiare le specialità del territorio attraverso il “Percorso del gusto”.

Saranno circa 40 gli equipaggi che prenderanno parte alla manifestazione, molti dei quali provenienti da altre regioni, desiderosi di conoscere il Terminillo, le bellezze di Rieti e le specialità eno-gastronomiche del territorio .

Nell'ambito dell'iniziativa di Asi Solidale “Classica e Accessibile “partecipa all'evento, a bordo di una iconica Fulvia Coupè – messa a disposizione da Asi Solidale e dotata di comandi manuali – il Presidente della Provincia di Rieti Mariano Calisse, “navigato “ per l'occasione dalla consorte .

«Ho accolto l'invito di Costanzo Truini e di Asi Solidale di Antonio D'Urso con molto entusiasmo - precisa Calisse -perchè sono un grande appassionato di motorismo e perchè ritengo che la mia partecipazione alla quinta tappa del Trofeo Asi Giovani 2021 possa essere di sprone verso coloro che a volte rinunciano ad un sogno per via delle barriere che purtroppo esistono ancora in alcune realtà».

«L'iniziativa denominata Classica e Accessibile – ricorda il presidente di Asi Solidale Antonio D'Urso - è nata per agevolare , attraverso il restauro di alcuni veicoli storici dotati di comandi manuali , la partecipazione agli eventi organizzati dall' AutomotoClub Storico Italiano di appassionati diversamente abili, e ha riscosso immediatamente un notevole successo tra i nostri Soci .In tale contesto siamo veramente onorati dell'attenzione che il Presidente Calisse ha riservato all'evento di Asi Giovani 2021 in programma a Rieti e, più in generale, all'impegno messo in campo, attraverso l'Istituzione Formativa della Provincia di Rieti, nei confronti della filiera rappresentata dal restauro del veicolo d'epoca . Asi rappresenta nel panorama nazionale un modello di Associazionismo che sostiene con la forza delle proprie iniziative il settore del Motorismo Storico, che è motore di economia, promozione culturale e turistica della nostra bella Italia .Un settore che deve assolutamente salvaguardare la filiera degli artigiani restauratori».

Lungo il percorso che porterà i concorrenti dal Monte Terminillo a Villa Potenziani, sede prescelta per la degna conclusione dell'evento, essi potranno visitare i gioielli della Città di Rieti, ovvero il Teatro “Flavio Vespasiano” e la Sezione “Storico-Artistica” del Museo Civico, grazie ad una visita guidata condotta personalmente dall' Assessore alla Cultura del Comune di Rieti Gianfranco Formichetti.

«Legare eventi prestigiosi come quello di Asi Giovani 2021 a visite delle bellezze culturali della nostra Città -sostiene Formichetti - rappresenta uno spot di grande valore ,in quanto permette di coniugare cultura, turismo, economia in maniera assolutamente sinergica e produttiva».

«L'organizzazione a Rieti di una delle sei tappe del Trofeo Asi Giovani 2021 - dichiara Costanzo Truini, nella duplice veste di presidente nazionale della Commissione Asi Giovani e di presidente del Car Club Autostoriche Rieti - è sicuramente motivo di vanto e di soddisfazione per i consiglieri del Club e per tutti gli Associati del Car, che quest'anno festeggia il suo venticinquesimo anno d'età con un evento di straordinaria rilevanza nazionale».

Nel corso della cerimonia finale che si terrà presso il prestigioso Park Hotel “Villa Potenziani”, verranno premiti gli equipaggi in possesso dei requisiti specifici per la partecipazione al Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021, ovvero età massima di 40 anni e partecipazione a bordo di auto e moto con almeno 20 anni .