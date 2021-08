Auto storiche, anche l'Istituzione formativa al fianco del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021

Mercoledì 25 Agosto 2021, 19:26

RIETI - Domenica 29 si svolgerà a Rieti la 5^ Tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani 2021, organizzato dall’AutomotoClub Storico Italiano, dalla Commissione Giovani Asi Giovani presieduta dall’Avv. Costanzo Truini e dal Car Club Autostoriche Rieti, secondo il programma allegato al presente comunicato.

Durante il tragitto gli equipaggi partecipanti potranno assaggiare le specialità del territorio attraverso il “Percorso del gusto”.

L’evento si svolgerà in collaborazione con l’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione di Rieti e con l’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti.

«Siamo orgogliosi di essere partner dell’evento A.S.I. Giovani 2021 e della rinnovata collaborazione con il C.A.R. Club Autostoriche Rieti – afferma convinta la Dott.ssa Cristina Francia, Presidente dell’Istituzione Formativa – I nostri corsi di istruzione e formazione professionale permettono agli allievi di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro; e in tale contesto l’Alberghiero di Amatrice rappresenta un punto di eccellenza dell’Istituzione Formativa e trova una giusta valorizzazione attraverso l’evento denominato “Percorso del gusto”. Un ringraziamento particolare va all’Avv. Costanzo Truini, Presidente nazionale A.S.I. Giovani nonché Presidente del C.A.R. Club Autostoriche Rieti, per la passione, la competenza e l’impegno profusi nel mantenere alta l’attenzione in un settore in grande espansione, come quello dei veicoli storici».

Per il Dott. Fabio Barberi, Direttore dell’Istituzione Formativa «l’attivazione della proficua collaborazione con il C.A.R. di Rieti, tendente a formare al meglio tutti quei giovani che con passione e professionalità vogliono affacciarsi al mondo del restauro, della meccanica e della accessoristica, rappresenta un’eccellenza in campo nazionale».

«Il Percorso del Gusto – precisa l’Avv. Francesco Palomba, Presidente della delegazione di Rieti dell’Accademia Italiana della Cucina – all’interno dell’evento A.S.I. Giovani 2021 qualifica in maniera significativa l’evento stesso e consente di conferire visibilità nazionale a uno dei settori trainanti dell’economia del nostro territorio».