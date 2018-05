RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti questa mattina sulla strada Licinese al chilometro 3,100 per il recupero, mediante l'autogrù, di un'auto uscita di strada due notti fa e che ha erminato la sua corsa in fondo della scarpata.



Dopo l'incidente, i sanitari del 118 hanno trasportato l'occupante al nosocomio provinciale per le cure del caso mentre solo oggi i pompieri sabini, dopo due ore di intenso lavoro, hanno riportata l'autovettura sulla carreggiata stradale riconsegnandola al legittimo proprietario.

