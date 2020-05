Ultimo aggiornamento: 21:19

RIETI - Auto in fiamme , soccorso il conducente: nessun ferito.La squadra del distaccamento territoriale dei Vigili del Fuoco di Posta è intervenuta nel pomeriggio odierno per soccorrere un automobilista alla guida di un veicolo furgonato al km 9 della Strada Statale 17.A seguito di un improvviso principio d’incendio nel vano anteriore del mezzo, il conducente, utilizzando un estintore, ha tentato di contenere le fiamme per poi richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una volta sul posto i soccorritori hanno immediatamente estinto l'incendio limitando i danni riportati dal mezzo.